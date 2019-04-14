В селищі Руська Лозова (Харківська область) на автодорозі Харків – Щербаківка ВАЗ-2110 не впорався з керуванням і врізався у відбійник.
На автодорозі Харків – Щербаківка ВАЗ-2110 при здійсненні обгону не впорався з керуванням та зіткнувся з відбійником, який прошив автомобіль наскрізь.
В результаті ДТП загинув 33-річний пасажир і ще двоє постраждали.
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35-річний водій отримав закриту черепно-мозкову травму, перелом ребер та ампутацію кінцівки.
31-річний харків’янин отримав черепно-мозкову травму та забої.
Раніше Факти ICTV писали про ДТП у Дніпрі, де вантажівка знесла 11 автомобілів через те, що відмовили гальма.
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