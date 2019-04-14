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Факти / Надзвичайні події

Відбійник прошив машину наскрізь під Харковом, загинув пасажир

В селищі Руська Лозова (Харківська область) на автодорозі Харків – Щербаківка ВАЗ-2110 не впорався з керуванням і врізався у відбійник.

дтп под харьковом

На автодорозі Харків – Щербаківка ВАЗ-2110 при здійсненні обгону не впорався з керуванням та зіткнувся з відбійником, який прошив автомобіль наскрізь.

В результаті ДТП загинув 33-річний пасажир і ще двоє постраждали.

Читайте: Зробив кілька кульбітів і загорівся: у ДТП під Києвом постраждали двоє

35-річний водій отримав закриту черепно-мозкову травму, перелом ребер та ампутацію кінцівки.

31-річний харків’янин отримав черепно-мозкову травму та забої.

Раніше Факти ICTV писали про ДТП у Дніпрі, де вантажівка знесла 11 автомобілів через те, що відмовили гальма.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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