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Факти / Надзвичайні події

Renault відкинуло на узбіччя, ВАЗ зім’яло: на Миколаївщині у лобовій ДТП загинув поліцейський

У Миколаївській області сталася лобова ДТП, у результаті якої загинули обидва водія.

Renault відкинуло на узбіччя, ВАЗ зім’яло: на Миколаївщині у лобовій ДТП загинув поліцейський

У Миколаївській області на відстані 5 км від смт Криве Озеро у сторону Первомайська лоб у лоб зіткнулися автомобілі ВАЗ-2107 і Renault Logan.

ДТП сталася 2 червня близько 12.00.

У результаті аварії загинув 27-річний водій ВАЗ, який є співробітником Кривоозерського відділення поліції. Він перебував поза службою (другий день у відпустці). Водій Renault Logan помер від отриманих травм у лікарні. Також була госпіталізована 33-річна дружина водія Renault.

Подію кваліфікували за ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває слідство.

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До речі, під Києвом на Житомирській трасі BMW на швидкості понад 200 км/год влетіло під фуру.

Джерело: Нацполіція

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