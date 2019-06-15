Діяльність однієї секти журналісти досліджували кілька місяців, тож які релігійні організації існують в Україні і в чому їхня небезпека – читайте в матеріалі.

Релігійні сектанти одним обіцяють панацею від усіх хвороб, іншим – пророкують уже близький успіх у кар’єрі чи бізнесі а декого – заманюють розповідями про Бога.

Але за все потрібно платити. І в сектах ціна за це дуже висока.

Колишній сектант розповів, що вважав себе обраним і був активним членом релігійної секти, яку в Рівному називають колом слухачів. Для нього все почалося в 2013 році зі знайомства з Петром Опанасюком.

Вже невдовзі вся його сім’я разом з трьома дітьми і кроку не робила без відома нового знайомого. Спершу це виглядало ніби історичний гурток. Та коли відвідувачів побільшало, основною темою зустрічей стала релігія.

– Ми йому задавали питання, хто ми такі? Він сказав, що ми є коло слухачів, з часом він дав інформацію, що він є Пятий Начак, син отця Господа, або четверта реінкарнація Ісуса Христа, – розповідає чоловік.

Після кількох років у “колі слухачів” Наталія та Анатолій непомітно втратили майже все своє майно – бізнес, будинки та земельні ділянки. І найжахливіше навіть родину.

У Рівному одна з жінок настільки повірила у божественність керівника секти і його здатність лікувати, що, попри хворобу, відмовилася від допомоги медиків і померла в страшних муках.

А після смерті на її майно зазіхнули ті, хто обіцяв вилікувати.

Та дехто втратив не лише майно, а життя. Проти “пастора” відкрили кримінальну справу уже невдовзі розслідування обіцяють закінчити і Опанасюк, можливо, таки опиниться на лаві підсудних.

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Тим більше, що до цієї ролі йому не звикати. У 1998 році Костопільський районний суд визнав чоловіка винним у шахрайстві та підробці документів – тоді він отримав два роки в’язниці, але відбувся лише випробним терміном.

Раніше Факти ICTV писали про найвідоміші приклади релігійних організацій.