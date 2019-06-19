У одному з селищ у Запорізькій області 18-річний хлопець неприродним способом зґвалтував шестирічну доньку своєї співмешканки.

Про зґвалтування маленької доньки в поліцію заявила 22-річна мати.

За словами жінки, поки вона перебувала на лікуванні у медзакладі, її співмешканець, 2001 року народження, неприродним шляхом зґвалтував її малолітню доньку.

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Наразі поліція вживає заходів для затримання підозрюваного і проведення перевірки.

Нагадаємо, у Херсонській області чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку.

Джерело: Вячеслав Аброськин