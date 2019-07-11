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Факти / Надзвичайні події

Двоє дітей загинули в ДТП в Івано-Франківській області

В Івано-Франківській області внаслідок лобового зіткнення двох легковиків загинули двоє дітей.

Двоє дітей загинули в ДТП в Івано-Франківській області

Біля селі Княжолука в Івано-Франківській області зіткнулися Ford Focus та Kia Sportage.

– Внаслідок лобового зіткнення пасажири Ford Focus – жінка, 1986 року народження та двоє дітей 2014 та 2016 років народження були госпіталізовані в реанімаційне відділення. Під час надання медичної допомоги діти померли, жінка знаходиться у важкому стані, – розповіли поліції.

Читайте: За кермом була дитина. У ДТП під Миколаєвом загинув 10-річний хлопчик

Водія автомобіля Kia Sportage після госпіталізації затримали.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України.

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Двоє дітей загинули в ДТП в Івано-Франківській області / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали про ДТП у Харкові, внаслідок якої загинули двоє людей.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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