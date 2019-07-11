В Івано-Франківській області внаслідок лобового зіткнення двох легковиків загинули двоє дітей.
Біля селі Княжолука в Івано-Франківській області зіткнулися Ford Focus та Kia Sportage.
– Внаслідок лобового зіткнення пасажири Ford Focus – жінка, 1986 року народження та двоє дітей 2014 та 2016 років народження були госпіталізовані в реанімаційне відділення. Під час надання медичної допомоги діти померли, жінка знаходиться у важкому стані, – розповіли поліції.
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Водія автомобіля Kia Sportage після госпіталізації затримали.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України.
Двоє дітей загинули в ДТП в Івано-Франківській області / 3 фотографии
Раніше Факти ICTV писали про ДТП у Харкові, внаслідок якої загинули двоє людей.
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