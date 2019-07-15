В одному з ТРЦ Києва 28-річний чоловік вчинив розпусні дії щодо 11-річного хлопчика.

Під приводом оплати послуг дитини з роздачі листівок у торгово-розважальному центрі чоловік заманив його до підсобки, де вчинив розпусні дії, задовольнивши статеву пристрасть.

Хлопчик розповів про все батькам, а працівники поліції дуже швидко знайшли та затримали зловмисника. Той у всьому зізнався.

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Йому оголошено підозру за ч.2 ст.156 ККУ – Розбещення неповнолітніх. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Суд обрав підозрюваному запобіжних захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без визначення застави.

Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада ухвалила проект закону прохімічну кастрацію педофілів.