У Фастові Київської області дружина під час конфлікту вдарила ножем чоловіка. Він загинув у кареті швидкої.
Під час сімейного конфлікту дружина встромила чоловіку кухонний ніж у груди. Це трапилося у Фастові 23 липня.
40-річний місцевий мешканець повернувся додому напідпитку, що дуже не сподобалося його дружині. Під час сварки вона схопила ніж та нанесла йому смертельний удар. Потерпілий загинув у кареті швидкої.
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Відомо, що подружжя має трьох неповнолітніх дітей.
Жінку затримано. Їй інкримінують ст. 115 Умисне вбивство, санкція – позбавлення волі на 7-15 років.
До речі, у Києві чоловік у стані алкогольного сп’яніння наніс 15-річному хлопцю ножове поранення у груди.
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