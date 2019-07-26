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У Кременчуці 19-річна дівчина розбила обличчя чоловікові і відібрала телефон

У Кременчуці Полтавської області 19-річна дівчина напала на чоловіка, розбивши йому обличчя, та відібрала мобільний телефон.

У Кременчуці дівчина розбила обличчя чоловікові

Молода дівчина вночі завдала незнайомому чоловікову численні тілесні ушкодженн – його обличчя схоже на криваве місиво.

Після скоєного вона втекла разом із подругою, а чоловікові довелося викликати швидку.

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Патрульним швидко вдалося затримати підозрюваних за зовнішніми ознаками, наданими потерпілим.

Всі обставини інциденту з`ясовують слідчі.

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У Кременчуці 19-річна дівчина розбила обличчя чоловікові і відібрала телефон / 3 фотографии

До слова,нещодавно під Києвом п’яні дівчата-підлітки напали на лікарів швидкої.

Джерело: Патрульна поліція

Фото: Нацполіція

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