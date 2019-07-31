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Факти / Надзвичайні події

На Волині жінка-військовий закопала у дворі немовля

У Волинській області жінка-військовослужбовець закопала у дворі новонароджену дівчинку.

Немовля

Поліція розслідує справу за фактом можливого умисного убивства матір’ю своєї новонародженої дитини – це ст. 117 КК України.

За цей злочин передбачено до 5 років позбавлення волі.

Правоохоронці дізналися про даний факт від лікарів, які повідомили, що до лікарні з кровотечею звернулася породілля, але без дитини.

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Наступного дня неподалік від місця проживання жінки в місті Устилуг вони виявили закопане тіло новонародженої дівчинки, замотане в поліетилен та тканину.

Наразі проводиться експертиза. Зважаючи на те, що жінка є військовослужбовцем, досудове розслідування проводитиме ДБР.

Нагадаємо, у Рівному 21-річна жінка за допомогою ножа вбила свою місячну доньку.

Джерело: Прокуратура Волинської області

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