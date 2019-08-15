На Буковине столкнулись два мотоцикла, в результате чего погибли два человека, еще один находится в тяжелом состоянии.

В селе Стальновцы Черновицкой области лоб в лоб столкнулись два мотоциклиста. В результате ДТП от полученных травм два человека погибли, еще один находится без сознания в тяжелом состоянии в больнице. Участникам ДТП от 24 до 29 лет.

Авария произошла 14 августа в 22.20.

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Сейчас сотрудники полиции осматривают место ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.







На Буковине лоб в лоб столкнулись два мотоцикла – есть погибшие / 2 фотографии

К слову, в Киеве на мотоцикле разбился украинский диджей Александр Лисогор, известный под псевдонимом Gabber.