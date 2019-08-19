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Факти / Надзвичайні події

На Київщині військовий під наркотиками застрелив товариша

У Київській області правоохоронці затримали військовослужбовця, який у стані наркотичного сп‘яніння застрелив свого товариша.

На Київщині військовий під наркотиками застрелив товариша

У гуртожитку в селі Залісся Броварського району Київської області 22-річний військовослужбовець – контрактник вистрілив чотири рази з кустарно виготовленої зброї в бік цивільного громадянина.

– Один з пострілів влучив потерпілому у груди, другий – в праву ногу. Від отриманих травм чоловік 1990 року народження помер в реанімації, – розповіли у прокуратурі.

Стрілка затримали правоохоронці. Крім того, на момент скоєння злочину військовий перебував у стані наркотичного сп‘яніння під дією амфетаміну.

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Затриманому загрожує покарання передбачене ч. 1 ст. 115 КК України.

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На Київщині військовий під наркотиками застрелив товариша / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що на Солом’янці у Києві чоловік намагався помиритися зі своєю дружиною, але, отримавши відмову, дістав ніж та наніс кілька ударів у груди та шию.

Джерело: Військова прокуратура

Фото: Військова прокуратура

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