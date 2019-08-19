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Факти / Надзвичайні події

Розбите скло: у Кривому Розі обстріляли тролейбус

У Кривому Розі невідомі обстріляли тролейбус з пасажирами. Ніхто не постраждав.

У Кривому Розі обстріляли тролейбус

У районі зупинки Студентська у Кривому Розі невідомі відкрили стрілянину по тролейбусу, що слідував за маршрутом №9.

Внаслідок стрілянини ніхто з пасажирів не постраждав.

Лише розбито скло.

Читайте: У Києві відвідувачі ресторану влаштували бійку на ножах і виделках – є поранені

Схожий випадок був у Дніпрі в жовтні 2018 року – невідомі посеред дня обстріляли з пневматичної зброї два тролейбуси та маршрутку з пасажирами.

Джерело: 1-й Городской. Кривой Рог

Фото: 1-й Городской. Кривой Рог

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