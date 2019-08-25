Врачи в Ровно борются за жизнь 30-летней многодетной матери, которую ударил ножом в грудь муж.

Мать пяти детей на несколько минут пошла в магазин и забыла взять телефон.

Когда женщина вернулась, ее ждал разъяренный и нетрезвый муж.

Он звонил, а она не взяла трубку.

49-летний неадекват сначала избил жену, а потом взялся за нож.

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По словам соседки, он трижды ударил ее по лицу, а затем нанес ножевые ранения в левую сторону.

Женщину забрала скорая. Нож прошел рядом с сердцем и задел селезенку. Ее пришлось удалить. Сейчас угрозы жизни уже нет.

Пока ее мужу сообщили о подозрении в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Но дело, возможно, еще и переквалифицируют – на покушение на убийство.

Напомним, в Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес 15-летнему парню ножевое ранение в грудь.