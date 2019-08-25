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Факти / Надзвичайні події

У Рівному чоловік встромив ножа у груди матері своїх п’яти дітей

Лікарі у Рівному борються за життя 30-річної багатодітної матері, яку вдарив ножем у груди чоловік.

Ніж

Мати п’яти дітей на кілька хвилин пішла до магазину та забула взяти телефон.

Коли жінка повернулася, на неї чекав розлючений та нетверезий чоловік.

Він телефонував, а вона не взяла слухавку.

49-річний неадекват спершу побив дружину, а потім взявся за ніж.

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За словами сусідки, він тричі вдарив її по обличчю, а потім наніс ножові поранення в ліву сторону.

Жінку забрала швидка. Ніж пройшов поруч із серцем та зачепив селезінку. Її довелося видалити. Наразі загрози життю вже немає.

Поки що її чоловіку повідомили про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Йому загрожує до 8 років в’язниці.

Але справу, можливо, ще й перекваліфікують – на замах на вбивство.

Нагадаємо, у Києві чоловік у стані алкогольного сп’яніння наніс 15-річному хлопцю ножове поранення у груди.

Джерело: Надзвичайні новини

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