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Факти / Надзвичайні події

Встиг сказати останнє слово. У Києві хлопцю перерізали горло і викинули з авто

Вночі 28 серпня в Києві на Окружній дорозі невідомі викинули з автомобіля хлопця з перерізаним горлом.

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Близько 1.30 недалеко від перетину Окружної дороги з вулицею Григоровича-Барського в Києві невідомі викинули з автомобіля хлопця з перерізаним горлом. Деякий час він намагався зупинити машину і попросити про допомогу.

Пізніше хлопець стік кров’ю на тротуарі Окружної дороги. На вигляд загиблому близько 25 років.

Водій, який став очевидцем події, розповів, що побачив на узбіччі хлопця, який йшов нерівною ходою і намагався зупинити автомобілі.

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Він подумав, що хлопець п’яний і хоче, щоб його підвезли додому. Водій зупинився і вийшов з авто. Підійшовши ближче, він побачив, що чоловік тримається за шию, а його одяг весь у крові.

Водій спробував надати хоч якусь допомогу, але хлопець помер. Перед смертю він вимовив слово “таксі”.

Свідки розповіли, що бачили, як хлопця викинули з автомобіля Daewoo Lanos сірого кольору. За їх словами, салон машини був весь у крові.

На місці працювали кілька екіпажів патрульної поліції, слідчо-оперативна група, кінологи і криміналісти.

Нагадаємо, 27 серпня столичні поліцейські затримали таксиста, який зґвалтував і обікрав пасажирку, скориставшись тим, що жінка була п’яна.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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