23 ноября на побережье Азовского моря пгт Кирилловка продолжает бушевать шторм. Спасатели эвакуировали пять человек с острова Бирючий.

На побережье Азовского моря пгт Кирилловка порывы ветра достигают 15-18 м/с.

Остров Бирючий остался отрезанным от суши, песчаная дорога покрыта водой. Оттуда эвакуировали пять человек. Медицинская помощь им не понадобилась.

Были проведены работы по восстановлению оборванной линии электропередач на острове Бирючий.

Кроме этого, спасатели вытащили из песка трактор Т-150, который застрял при возвращении с острова на материк.

Сотрудники ГСЧС совместно с органами местной власти проводят постоянный мониторинг и контроль за ситуацией.

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С начала вчерашней суток спасатели оказали помощь 18 людям.







Остров отрезало от суши: из-за шторма в Азовском море эвакуируют людей / 2 фотографии

Напомним, что с 20 по 22 ноября на Азовском побережье бушевала непогода, были сильные порывы восточного ветра до 28 м/с, высота волн 15-20 дм.