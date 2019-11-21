На Кирилловку Запорожской области обрушился сильный шторм.
21 ноября на популярном курорте в Кирилловке начался ураганный ветер, из-за которого поднялись высокие волны.
Море вышло из берегов и с силой обрушилось на берег, смывая пляжи. Вода стала буро-коричневого цвета и покрылась пеной.
Читайте: Смертельный шторм в Крыму – шестеро погибших
На центральном пляже вода достигает бетонного покрытия, а на Федотовой косе волны бьются о заборы береговых строений.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, в августе в Кирилловке также был сильный шторм, который оставил от пляжа узкую полоску. Тогда в сети появились фотографии пустынного пляжа в разгар сезона.