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Факты / Украина

Море вышло из берегов и смывает пляжи: украинский курорт ушел под воду

На Кирилловку Запорожской области обрушился сильный шторм.

шторм в кирилловке

21 ноября на популярном курорте в Кирилловке начался ураганный ветер, из-за которого поднялись высокие волны.

Море вышло из берегов и с силой обрушилось на берег, смывая пляжи. Вода стала буро-коричневого цвета и покрылась пеной.

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На центральном пляже вода достигает бетонного покрытия, а на Федотовой косе волны бьются о заборы береговых строений.

 

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Напомним, в августе в Кирилловке также был сильный шторм, который оставил от пляжа узкую полоску. Тогда в сети появились фотографии пустынного пляжа в разгар сезона.

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