На Кирилловку Запорожской области обрушился сильный шторм.

21 ноября на популярном курорте в Кирилловке начался ураганный ветер, из-за которого поднялись высокие волны.

Море вышло из берегов и с силой обрушилось на берег, смывая пляжи. Вода стала буро-коричневого цвета и покрылась пеной.

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На центральном пляже вода достигает бетонного покрытия, а на Федотовой косе волны бьются о заборы береговых строений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Запорожье сегодня🔥 (@zptoday) 21 Ноя 2019 в 8:09 PST

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мелитополь M-LIVE.TV (@mlive.tv) 21 Ноя 2019 в 6:40 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sunny (@spring_sunrise_) 21 Ноя 2019 в 1:36 PST

Напомним, в августе в Кирилловке также был сильный шторм, который оставил от пляжа узкую полоску. Тогда в сети появились фотографии пустынного пляжа в разгар сезона.