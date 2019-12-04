У Кривому Розі експерименти 52-річного чоловіка з реагентами у власній квартирі призвели до вибуху.

У Кривому Розі 52-річний чоловік отримав сильні опіки, коли намагався у своїй квартирі зробити “новорічні хлопавки”.

У той час, коли він забивав трубочки сумішшю магнію та алюмінію, у горе-хіміка щось пішло не за планом і стався вибух.

Пораненого підривника госпіталізували. Чоловік у вкрай тяжкому стані в реанімації. У нього численні опіки другого та третього ступенів.

Дружина і діти, які перебували за стіною, не постраждали.

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Тепер поліцейські з’ясовують, чи чоловік просто хотів розважити малечу напередодні свят саморобними хлопавками, або ж готувався до чогось більш серйозного – наприклад, теракту.

Деталі у сюжеті Надзвичайних новин:

Нагадаємо, у Харкові стався вибух у гаражі, в результаті якого загинули три людини.