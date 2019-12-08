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Факти / Надзвичайні події

На Майдані під час віче провокатор кинув кілька яєць у бік сцени

Під час акції протесту на Майдані чоловік кинув кілька яєць у бік сцени, коли там виступав лідер ЄС Петро Порошенко.

На Майдані під час віче провокатор кинув кілька яєць у бік сцени

На Майдані Незалежності під час віче чоловік кинув кілька яєць у бік сцени, на якій в той момент виступав екс-президент України, народний депутат Петро Порошенко.

Чоловіка з червоно-чорним прапором на плечах учасники акції затримали, хотіли побити, але поліція встигла його відвести.

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Інцидент трапився після того, як хор заспівав гімн, а Петро Порошенко крикнув в мікрофон Слава Україні!

У цей момент стояв неподалік від сцени чоловік, який кинув у нардепа кілька яєць.

На Майдані під час віче провокатор кинув кілька яєць у бік сцени / 6 фотографий

Нагадаємо, 4 грудня народний депутат від Євросолідарності Андрій Парубій опублікував звернення Петра Порошенка, Святослава Вакарчука та Юлія Тимошенко, які закликали українців вийти на Майдан Незалежності напередодні зустрічі в нормандському форматі.

Фото: Цензор.НЕТ

Джерело: Цензор.НЕТ

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