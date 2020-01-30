В Харькове в четверг днем, 30 января, на ул. Кузнецкая произошел взрыв. Также в районе, где расположен областной дом ребенка №2, были слышны выстрелы.

– 30 января в 13.30 в полицию поступило сообщение от женщины о том, что возле дома по улице Кузнецкой несколько минут назад раздались выстрелы и взрыв, – рассказали в полиции.







Стрельба и взрыв в Харькове: введена операция Сирена / 2 фотографии

По словам очевидцев, с места происшествия уехал автомобиль белого цвета, в котором может находиться пострадавший.

В связи со случившимся в городе и области введена полицейская операция Сирена.

Правоохранители проводят осмотр места происшествия и принимают меры для установления местонахождения автомобиля.