PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Надзвичайні події

Стрельба и взрыв в Харькове: введена операция Сирена

В Харькове в четверг днем, 30 января, на ул. Кузнецкая произошел взрыв. Также в районе, где расположен областной дом ребенка №2, были слышны выстрелы.

– 30 января в 13.30 в полицию поступило сообщение от женщины о том, что возле дома по улице Кузнецкой несколько минут назад раздались выстрелы и взрыв, – рассказали в полиции.

Стрельба и взрыв в Харькове: введена операция Сирена / 2 фотографии

По словам очевидцев, с места происшествия уехал автомобиль белого цвета, в котором может находиться пострадавший.

В связи со случившимся в городе и области введена полицейская операция Сирена.

Правоохранители проводят осмотр места происшествия и принимают меры для установления местонахождения автомобиля.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка