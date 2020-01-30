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Факти / Надзвичайні події

Стрілянина і вибух у Харкові: введено операцію Сирена

У Харкові в четвер вдень, 30 січня, на вул. Кузнецькій стався вибух. Також у районі, де розташований обласний будинок дитини №2, були чутні постріли.

– 30 січня о 13.30 до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що біля будинку на вулиці Кузнецькій декілька хвилин тому пролунали постріли і вибух, – розповіли в поліції.

Стрілянина і вибух у Харкові: введено операцію Сирена / 2 фотографии

За словами очевидців, з місця події поїхав автомобіль білого кольору, в якому може знаходитися потерпілий.

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У зв’язку з інцидентом у місті та області введено поліцейську операцію Сирена.

Правоохоронці проводять огляд місця події та вживають заходів для встановлення місцезнаходження автомобіля.

Джерело: Нацполіція

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