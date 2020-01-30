У Харкові в четвер вдень, 30 січня, на вул. Кузнецькій стався вибух. Також у районі, де розташований обласний будинок дитини №2, були чутні постріли.
– 30 січня о 13.30 до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що біля будинку на вулиці Кузнецькій декілька хвилин тому пролунали постріли і вибух, – розповіли в поліції.
Стрілянина і вибух у Харкові: введено операцію Сирена / 2 фотографии
За словами очевидців, з місця події поїхав автомобіль білого кольору, в якому може знаходитися потерпілий.
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У зв’язку з інцидентом у місті та області введено поліцейську операцію Сирена.
Правоохоронці проводять огляд місця події та вживають заходів для встановлення місцезнаходження автомобіля.
Як повідомлялося, 2 січня у Києві серед білого дня стався конфлікт між двома компаніями, який переріс у бійку та стрілянину.
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