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Факты / Происшествия

Артур Пашкуляк: кто пострадал во время стрельбы в Мукачеве

Стрельба в Мукачево произошла около 10.00 7 февраля. По предварительной информации полиции, неизвестный совершил нападение на местных жителей.

Ранения получили двое мужчин. 24-летний и 40-летний жители Мукачево. Они госпитализированы в больницу.

Все участники разборок поспешили скрылись с места перестрелки еще до приезда скорой.

У старшего мужчины простреленное плечо. А вот его товарищ в значительно худшем состоянии, пуля попала в таз, поэтому парень находится в реанимации.

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Во время этой перестрелки больше всего пострадал охранник Артура Пашкуляка. Мужчину называют местным криминальным авторитетом и связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьом.

Из-за чего случился инцидент, выяснит следствие.

Напомним, городской голова Мукачева Андрей Балога созвал внеочередную сессию горсовета для рассмотрения криминогенной ситуации в городе.

В итоге Мукачевский горсовет принял обращение к президенту Владимиру Зеленскому.

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