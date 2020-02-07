Артур Пашкуляк: кто пострадал во время стрельбы в Мукачеве

Стрельба в Мукачево произошла около 10.00 7 февраля. По предварительной информации полиции, неизвестный совершил нападение на местных жителей.
Ранения получили двое мужчин. 24-летний и 40-летний жители Мукачево. Они госпитализированы в больницу.
Все участники разборок поспешили скрылись с места перестрелки еще до приезда скорой.
У старшего мужчины простреленное плечо. А вот его товарищ в значительно худшем состоянии, пуля попала в таз, поэтому парень находится в реанимации.
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Во время этой перестрелки больше всего пострадал охранник Артура Пашкуляка. Мужчину называют местным криминальным авторитетом и связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьом.
Из-за чего случился инцидент, выяснит следствие.
Напомним, городской голова Мукачева Андрей Балога созвал внеочередную сессию горсовета для рассмотрения криминогенной ситуации в городе.
В итоге Мукачевский горсовет принял обращение к президенту Владимиру Зеленскому.