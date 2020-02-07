Артур Пашкуляк: хто постраждав під час стрілянини у Мукачеві

Стрілянина у Мукачеві сталася близько 10.00 7 лютого. За попередньою інформацією поліції, невідомий скоїв напад на місцевих жителів.
Поранення отримали двоє чоловіків. 24-річний та 40-річний жителі Мукачева. Їх госпіталізовано до лікарні.
Всі учасники розбірок поспішили зникли з місця перестрілки ще до приїзду швидкої.
У старшого чоловіка прострелене плече. А от його товариш у значно гіршому стані, куля влучила в таз, тому хлопець перебуває у реанімації.
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Під час цієї перестрілки найбільше постраждав охоронець Артура Пашкуляка. Чоловіка називають місцевим кримінальним авторитетом і пов’язують із екс-нардепом Михайлом Ланьом.
Через що трапився інцидент, з’ясує слідство.
Нагадаємо, міський голова Мукачева Андрій Балога скликав позачергову сесію міськради для розгляду криміногенної ситуації в місті.
У підсумку Мукачівська міськрада ухвалила звернення до президента Володимира Зеленського.