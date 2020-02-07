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Факти / Надзвичайні події

У Полтаві 18-річна дівчина застрелила в тирі інструктора

У тирі на вулиці Пилипа Орлика в Полтаві близько 13.00 з вогнепальної зброї смертельно поранено інструктора.

Слідчо-оперативна група на місці вбивства встановила, що у 64-річного полтавця стріляла 18-річна відвідувачка, мешканка Дніпра.

Речові докази вилучено, з’ясовуються обставини та мотиви злочину.

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За фактом умисного вбивства (ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України) розпочато досудове розслідування.

Підозрювану затримали. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

  • У Полтаві 18-річна дівчина застрелила в тирі чоловіка
  • У Полтаві 18-річна дівчина застрелила в тирі чоловіка
  • У Полтаві 18-річна дівчина застрелила в тирі чоловіка
  • У Полтаві 18-річна дівчина застрелила в тирі чоловіка
У Полтаві 18-річна дівчина застрелила в тирі інструктора / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Миколаєві сталася стрілянина, внаслідок якої двоє чоловіків отримали поранення.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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