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Факты / Происшествия

Все пассажиры и водитель погибли: на Харьковщине КамАЗ протаранил Lanos

Утром 2 марта на трассе Чугуев-Меловое, недалеко от города Купянск, произошло смертельное ДТП с участием грузовика с прицепом и легкового автомобиля Daewoo Lanos.

В результате столкновения погибли 22-летний водитель Daewoo и двое его пассажиров, женщины 24 и 44 лет.

47-летнего мужчину, который также находился в машине, доставили в местную больницу, однако спасти его не удалось.

Все пассажиры и водитель погибли: на Харьковщине КамАЗ протаранил Lanos / 2 фотографии

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Сейчас полиция решает вопрос о задержании 36-летнего водителя грузовика.

– Было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Недавно Факты ICTV писали, что в Киеве произошло ДТП с участием двух легковушек. Один из водителей погиб.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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