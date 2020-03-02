Все пассажиры и водитель погибли: на Харьковщине КамАЗ протаранил Lanos

Утром 2 марта на трассе Чугуев-Меловое, недалеко от города Купянск, произошло смертельное ДТП с участием грузовика с прицепом и легкового автомобиля Daewoo Lanos.

В результате столкновения погибли 22-летний водитель Daewoo и двое его пассажиров, женщины 24 и 44 лет.

47-летнего мужчину, который также находился в машине, доставили в местную больницу, однако спасти его не удалось.