Всі пасажири та водій загинули: на Харківщині КамАЗ протаранив Lanos

Вранці 2 березня на трасі Чугуїв-Мілове, неподалік міста Куп’янськ, сталося смертельне ДТП за участі вантажівки з причепом та легковика Daewoo Lanos.

У результаті зіткнення загинули 22-річний водій Daewoo та двоє його пасажирів, жінки віком 24 та 44 років.

47-річного чоловіка, що також перебував у машині, доправили до місцевої лікарні, однак врятувати його не вдалось.