Вранці 2 березня на трасі Чугуїв-Мілове, неподалік міста Куп’янськ, сталося смертельне ДТП за участі вантажівки з причепом та легковика Daewoo Lanos.
У результаті зіткнення загинули 22-річний водій Daewoo та двоє його пасажирів, жінки віком 24 та 44 років.
47-річного чоловіка, що також перебував у машині, доправили до місцевої лікарні, однак врятувати його не вдалось.
-
Всі пасажири та водій загинули: на Харківщині КамАЗ протаранив Lanos / 2 фотографии
Читайте: У Києві через нетверезого водія завантажена алкоголем фура врізалася у стовп
Наразі поліція вирішується питання щодо затримання 36-річного водія вантажівки.
– Було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Усі обставини аварії встановлюються.
Нещодавно Факти ICTV писали, що у Києві відбулось ДТП за участю двох легковиків. Один з водіїв загинув.
Джерело: Нацполіція
Фото: Нацполіція