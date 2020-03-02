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Факти / Надзвичайні події

Всі пасажири та водій загинули: на Харківщині КамАЗ протаранив Lanos

Вранці 2 березня на трасі Чугуїв-Мілове, неподалік міста Куп’янськ, сталося смертельне ДТП за участі вантажівки з причепом та легковика Daewoo Lanos.

У результаті зіткнення загинули 22-річний водій Daewoo та двоє його пасажирів, жінки віком 24 та 44 років.

47-річного чоловіка, що також перебував у машині, доправили до місцевої лікарні, однак врятувати його не вдалось.

Всі пасажири та водій загинули: на Харківщині КамАЗ протаранив Lanos / 2 фотографии

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Наразі поліція вирішується питання щодо затримання 36-річного водія вантажівки.

– Було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Усі обставини аварії встановлюються.

Нещодавно Факти ICTV писали, що у Києві відбулось ДТП за участю двох легковиків. Один з водіїв загинув.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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