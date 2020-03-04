У Дніпропетровській області на 432 км траси Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя о 11.08 перекинулася вантажівка Renault Magnum.
Під час руху у фури, що перевозила 24 тонни соняшникової олії в цистерні, лопнуло колесо.
Внаслідок ДТП вантажівка перекинувся на бік. З цистерни на дорогу витекло близько 10 тонн олії. Постраждалих, на щастя, немає.
Частково перекрито рух транспорту в напрямку Запоріжжя.
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Рятувальники для запобігання подальшому розливу олії наклали бандаж на місце витоку з цистерни.
Працівники дорожньої служби засипали масляну пляму піском.
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Під Дніпром перекинулася вантажівка – на дорогу вилилося 10 т олії / 4 фотографии
Днями на трасі Чугуїв-Мілове, неподалік міста Куп’янськ, сталася смертельна ДТП за участі вантажівки з причепом та легковика Daewoo Lanos. Загинули водій Daewoo та двоє його пасажирів.
Джерело: ДСНС
Фото: ДСНСТеги: Дніпропетровська область, ДТПЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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