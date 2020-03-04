Під Дніпром перекинулася вантажівка – на дорогу вилилося 10 т олії

У Дніпропетровській області на 432 км траси Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя о 11.08 перекинулася вантажівка Renault Magnum.

Під час руху у фури, що перевозила 24 тонни соняшникової олії в цистерні, лопнуло колесо.

Внаслідок ДТП вантажівка перекинувся на бік. З цистерни на дорогу витекло близько 10 тонн олії. Постраждалих, на щастя, немає.

Частково перекрито рух транспорту в напрямку Запоріжжя.

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Рятувальники для запобігання подальшому розливу олії наклали бандаж на місце витоку з цистерни.

Працівники дорожньої служби засипали масляну пляму піском.

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