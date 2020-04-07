У Києві через лісову пожежу в Чорнобильській зоні задимленість триватиме ще кілька днів.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив начальник Головного управління ДСНС у Київській області Василь Слободяник.

– Кожного ранку в результаті атмосферних явищ місто Київ затягує димом, який не дає людям дихати, особливо людям, які хворіють на астматичні хвороби, – сказав Слободяник.

Він також зауважив, що станом на 7 квітня у зоні відчуження досі горять два осередки трав’яного настилу площами 5 та 15 гектарів.

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Наразі спостерігається тління залишків сухих дерев, трави, болотистої місцевості та торф’яників.

Через те, що в останні дні вітер дме північно-західний або північній, дим доходить до Києва.

Також Слободяник додав, що рятувальники контролюють ситуацію.

Нагадаємо, у Чорнобилській зоні відчуження поблизу села Володимирівка Котовського лісництва виникла лісова пожежа на площі 20 га.