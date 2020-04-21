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Факти / Надзвичайні події

Погрожував ножем: на Дніпропетровщині чоловік зґвалтував двох 12-річних дівчаток

У місті Кам’янське Дніпропетровської області чоловік зґвалтував двох неповнолітніх дівчаток і втік.

Чоловік, погрожуючи предметом, схожим на ніж, завів дівчаток в безлюдне місце, після чого поглумився над ними. Дівчаткам по 12 років.

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За даним фактом відкрито досудове розслідування за статтею про зґвалтування малолітніх (ч.4 ст.152 КК України).

Правоохоронці встановлюють особу злочинця. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Раніше Факти ICTV писали, що у Сумській області затримали 25-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні малолітньої дівчинки.

Джерело: Інформатор

Фото: Dreamstime

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