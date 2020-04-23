Доба в ООС: вісім обстрілів, втрат немає

За попередню добу, 22 квітня, російські найманці вісім разів обстріляли українські позиції на Донбасі.
Бойові дії тривали поблизу Мар’їнки, Богданівки та Красногорівки, Широкиного, Лебединського, Павлополя та Авдіївки, повідомили у штабі ООС.
У районі відповідальності угруповання Північ збройні формування РФ з автоматичних станкових гранатометів обстріляли наших захисників неподалік Оріхового.
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Обійшлося без втрат серед захисників України.
Наші підрозділи поранили двох російських найманців.
Нагадаємо, учасники Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу під час переговорів у форматі відеоконференції дійшли згоди щодо необхідності активізації підготовки до відкриття нових КПВВ на лінії розмежування.