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Факти / Надзвичайні події

У Харкові вибухнув банкомат, поліція з’ясовує причини

26 квітня о 3.17 у Харкові, на вулиці Валентинівська, 35/81, вибухнув банкомат, розташований на першому поверсі будівлі.

Вибух спричинив саморобний пристрій. На щастя, жодна людина не постраждала.

– На місці надзвичайної події працювали фахівці вибухотехнічного управління, – звітують у відділі комунікації Нацполіції Харківської області.

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Нині спеціалісти встановлюють суму збитків. У поліції вирішують питання щодо внесення інформації про вибух до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці розшукують зловмисників, які причетні до події.

У Харкові вибухнув банкомат, поліція з’ясовує причини

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Херсонській області під час руху військової техніки до місця дислокації загорівся військовий автомобіль КрАЗ. У кузові автомобіля були боєприпаси, які здетонували і викликали вибух.

Джерело: Нацполіція

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