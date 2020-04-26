У Харкові вибухнув банкомат, поліція з’ясовує причини

26 квітня о 3.17 у Харкові, на вулиці Валентинівська, 35/81, вибухнув банкомат, розташований на першому поверсі будівлі.

Вибух спричинив саморобний пристрій. На щастя, жодна людина не постраждала.

– На місці надзвичайної події працювали фахівці вибухотехнічного управління, – звітують у відділі комунікації Нацполіції Харківської області.

Читайте: Вибух на території лікарні у Львові – загинув чоловік

Нині спеціалісти встановлюють суму збитків. У поліції вирішують питання щодо внесення інформації про вибух до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці розшукують зловмисників, які причетні до події.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Херсонській області під час руху військової техніки до місця дислокації загорівся військовий автомобіль КрАЗ. У кузові автомобіля були боєприпаси, які здетонували і викликали вибух.