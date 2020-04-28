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Факти / Надзвичайні події

Розвідка попереджає про загострення в районі ООС на період травневих свят

Окупанти готують провокації в районі проведення операції Об’єднаних сил на період травневих свят.

Про це Заявляють у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Командування російських окупаційних військ активізувало обстріли позицій підрозділів Об’єднаних сил на Авдіївському, Курахівському, Попаснянському та Новоайдарському напрямках.

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– Для ураження особового складу та найбільш важливих цілей, окупанти збільшили інтенсивність застосування заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем і мінометів, а також гранатометів, стрілецької та снайперської зброї, – кажуть у розвідці.

За інформацією ГУР, такі дії мають відволікти увагу ОС від інших напрямків.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала на Донбасі двох підривників мостів у районі села Закотне та міста Сіверськ Донецької області.

Також вони мінували мости у містах Лисичанськ та Рубіжне на Луганщині.

Джерело: Міноборони

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