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Біля військового арсеналу в Балаклії сталася пожежа

Біля військового арсеналу у Балаклії Харківської області, який вже горів у березні 2017 року і призвів до значних руйнувань у місті, сталася пожежа.

На відстані 6 км від арсеналу загорілася трава.

Пожежникам вдалося вчасно локалізувати та ліквідувати вогонь. Стихія не поширилася на склад, хоча такий ризик був.

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Через суху погоду ситуація у Балаклії перебуває на постійному контролі у місцевої влади. Крім того, у військовій частині А1352 вжили усіх заходів, аби не допустити загорання арсеналу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що командувач Сил логістики ЗСУ, генерал-лейтенант Олег Вишнівський вважає, що військовий арсенал у місті Балаклія Харківської області не становить загрози для місцевих жителів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

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