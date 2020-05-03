Под Киевом задержали псевдоминера из России

44-летний гражданин РФ, нелегально находившийся на территории Украины с 2011 года, позвонил в полицию и сообщил, что в селе Вишенки Бориспольского района он якобы заминировал все гранатой, и в ближайшее время произойдет взрыв.

На место выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи, однако факт заминировании не подтвердился.

Уже через несколько часов полиция Киевской области задержала псевдоминера, сейчас он находится в СИЗО.

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Мотив своего поступка мужчина объяснить не смог, только сказал, что был пьян. По месту его временного проживания нашли мобильный телефон и сим-карту, с которого был сделан звонок о заминировании.

Выяснилось также, что аналогичное преступление мужчина совершил в 2016 году, когда сообщил о заминировании базы отдыха в селе Коблево.

Открыто производство по ст. 259 УКУ — Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

О задержании гражданина РФ сообщено посольство и МИД.

К слову, Кабинет министров принял решение об усилении ответственности за заранее ложное сообщение о минировании общественно важных объектов.