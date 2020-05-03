Під Києвом затримали псевдомінера з Росії

44-річний громадянин РФ, який нелегально перебував на території України з 2011 року, зателефонував до поліції і повідомив, що у селі Вишеньки Бориспільського району він нібито замінував усе гранатою, і найближчим часом станеться вибух.

На місце виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи, проте факт замінування не підтвердився.

Вже за кілька годин поліція Київської області затримала псевдомінера, наразі він перебуває в СІЗО.

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Мотив свого вчинку чоловік пояснити не зміг, лише сказав, що був п’яний. За місцем його тимчасового проживання знайшли мобільний телефон та сім-карту, з якого було зроблено дзвінок про замінування.

З’ясувалося також, що аналогічний злочин чоловік вчинив у 2016 році, коли повідомив про замінування бази відпочинку у селі Коблево.

Відкрито провадження за ст. 259 ККУ – Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Про затримання громадянина РФ повідомлено посольство та МЗС.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо посилення відповідальності за заздалегідь неправдиве повідомлення про мінування суспільно важливих об’єктів.