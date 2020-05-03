У Святошинському районі Києва спалахнула квартира

У Святошинському районі Києва в 9-поверховому будинку сталася пожежа.
На вулиці Булаховського, 28 загорілася одна з квартир на 4 поверсі. В результаті події пошкодилися стіни, меблі та особисті речі.
У момент пожежі вдома нікого не було.
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В 1:49 пожежу було локалізовано, а о 01:55 – ліквідовано. Наразі з’ясовуються всі деталі інциденту.
Нагадаємо, біля Києва загорівся магазин ТЦ Меблевий Городок. Пожежа охопила 600 квадратних метрів.
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