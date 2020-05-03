PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Святошинському районі Києва спалахнула квартира

У Святошинському районі Києва в 9-поверховому будинку сталася пожежа.

На вулиці Булаховського, 28 загорілася одна з квартир на 4 поверсі. В результаті події пошкодилися стіни, меблі та особисті речі.

У момент пожежі вдома нікого не було.

Читайте: Величезні клуби чорного диму: у Києві масштабна пожежа

В 1:49 пожежу було локалізовано, а о 01:55 – ліквідовано. Наразі з’ясовуються всі деталі інциденту.

Нагадаємо, біля Києва загорівся магазин ТЦ Меблевий Городок. Пожежа охопила 600 квадратних метрів.

Джерело: ДСНС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка