У Борисполі врятували чоловіка, якого жінка силою утримувала в ямі

У Борисполі правоохоронці звільнили чоловіка, якого жінка тримала в ямі з бордюром на власному подвір’ї.

Поліцію викликав перехожий: він почув крики про допомогу з ями, яка була вщент завалена мішками та тротуарним бордюром.

– Зайшовши до вказаного подвір’я патрульні виявили 40-річну громадянку. Після криків, що доносились з ями, вхід розчистили: було виявилено чоловіка, який мав тілесні ушкодження, – йдеться у повідомленні.

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В діях жінки правоохоронці вбачають ознаки кримінального злочину, тому справу було передано слідчим.

Потерпілого чоловіка госпіталізували до лікарні.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, як на Черкащині чоловік забив до смерті немічну дружину покійного брата. Вдова мала першу групу інвалідності.

Джерело: Патрульна поліція