Затримали посадовця Міносвіти за вимагання хабаря у 300 тис. грн

Київська місцева прокуратура затримала посадовця з Міністерства освіти та науки України під час одержання хабаря у розмірі 300 тис. грн.

За даними слідства, за перемогу на конкурсі зі здійснення дослідно-конструкторської роботи щодо створення новітніх технологій з призовим фондом у 3 млн грн очільник одного з Директоратів Міносвіти вимагав грошову винагороду від представника державного підприємства.

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Посадовця було затримано під час того, як він одержав $5 тис. та 165 тис. грн за ст. 368 КК України.

У приміщені Директорату Міністерства освіти і науки України вже проведено обшуки. Наразі посадовцю готується повідомлення про підозру. Досудове розслідування триває.











300 тис. грн хабаря: прокуратура затримала посадовця Міносвіти / 3 фотографии

Затримання хабарників

Нещодавно прокуратура Київської області затримала заступника мера Борисполя та його спільника за вимагання хабаря.

Посадовець хотів отримати три квартири від забудовника як неправомірну вигоду за безперешкодне введення будинку в експлуатацію.

Обох зловмисників було затримано під час передавання документів щодо майнового права на одну з трьох квартир. Наразі готується повідомлення про підозру.