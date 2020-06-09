Киберполиции Запорожской области задержала группу лиц, которые занимались продажей несуществующих товаров в социальных сетях.

Злоумышленники размещали в соцсети объявление о продаже одежды с частичной или полной предоплатой.

После оплаты товара клиентами, мошенники удаляли объявления и блокировали пострадавших.

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Киберполиция установила причастность трех человек: двух жителей Запорожской области 1999 и 2000 годов рождения и одного жителя Харькова 1994 года рождения.

— Злоумышленники создали в социальной сети страницу и размещали несуществующий одежду. Во время получения заказа они отмечали, что нужно обязательно внести частичную или полную предоплату. После того как приходило сообщение о совершении оплаты товара, мошенники удаляли со своей страницы объявления, а пострадавших добавляли в черный список, — сообщается в полиции.

По результатам обысков правоохранители изъяли сим-карты, компьютерную технику, банковские карты и черновые записи.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следственные действия продолжаются. После получения результатов экспертизы будет решаться вопрос о подозрении.

Мошенничество в Запорожье

Недавно в Запорожье полиция совместно с прокуратурой обнаружила подпольный call-центр, который маскировался под банк и выманивал данные банковских карт для снятия наличных.

Злоумышленники звонили и представлялись работниками банковских учреждений, выпытывали полную информацию о реквизитах банковской карты: номер, CVV-код, срок действия. Они придерживались конспирации путем укрытия своих номеров телефонов.

К мошеннической организации входило более 20 человек.

По данным полиции, сall-центр работал около месяца и за это время получил незаконным способом доход более чем 100 тыс. грн в неделю.