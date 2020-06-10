В Харьковском следственном изоляторе за 50 тыс. грн обустроили камеру повышенного комфорта.

Первой ее проинспектировала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

Сейчас в следственном изоляторе находится у 1 800 человек — 200 женщин, остальные мужчины. В обычных камерах сидит от двух до 13-ти задержанных.

На 18 км. м. VIP-камеры разместили две кровати, холодильник, плазма, кухня и санузел. Проживание для арестантов в таких условиях будет стоить тысячу гривен в сутки.

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Есть гибкая система скидок, утверждают в СИЗО. Неделя будет стоить 3,5 тыс. грн, месяц 3 750 грн.

Куда пойдут деньги

Такие камеры с улучшенными условиями уже появились в Киевском, Сумском, Старобельском и Полтавском изоляторах. Цены везде разные.

Оплата за проживание безналичная. Деньги будут поступать на специальный счет. Если удастся заработать — средства направят на дальнейшее ремонт СИЗО.

Большинство следственных изоляторов в Украине просто в ужасном состоянии. Поэтому очень надеются исправить ситуацию за счет платных камер.

— В Киеве у нас есть пять заключенных клиентов, которые проплатили за месяц своего пребывания. Это около 60 тыс. грн. Мы можем начинать ремонт в бесплатной камере. Это означает, что для примерно десяти человек в бесплатной камере, уже в этом месяце существенно улучшатся условия, — пояснила Высоцкая.

Желающих переселиться в новые апартаменты в Харьковском изоляторе пока нет.

VIP-камеры

8 мая в Украине запустили функционирования платных камер с улучшенными условиями размещения в СИЗО.

В Киевском СИЗО заработали 4 камеры: одна 2-местная, одна 3-местная и две 4-местные. Стоимость размещения в Киеве 2 тыс. грн в сутки, 8 тыс. грн в неделю и 12 тыс. грн в месяц.

Забронировать камеру можно в порядке очереди.