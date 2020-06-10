У Харківському слідчому ізоляторі за 50 тис. грн облаштували камеру підвищеного комфорту.

Першою її проінспектувала заступник міністра юстиції Олена Висоцька.

Нині у слідчому ізоляторі перебуває біля 1 800 осіб – 200 жінок, решта чоловіки. У звичайних камерах сидить від двох до 13-ти затриманих.

На 18 км. м. VIP-камери розмістили два ліжка, холодильник, плазма, кухня і санвузол. Проживання для арештантів в таких умовах буде коштувати тисячу гривень на добу.

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Є гнучка система знижок, стверджують у СІЗО. Тиждень коштуватиме 3,5 тис. грн, місяць 3 750 грн.

Куди підуть гроші

Такі камери з поліпшеними умовами вже з’явилися у Київському, Сумському, Старобільському і Полтавському ізоляторах. Ціни скрізь різні.

Оплата за проживання безготівкова. Гроші надходитимуть на спеціальний рахунок. Якщо вдасться заробити – кошти спрямують на подальший ремонт СІЗО.

Більшість слідчих ізоляторів в Україні просто у жахливому стані. Тому дуже сподіваються виправити ситуацію за рахунок платних камер.

– У Києві у нас є п’ять ув’язнених, п’ять клієнтів, які переплатили за місяць свого перебування. Це близько 60 тис. грн зараз на рахунку такого спецфонду. Ми можемо починати ремонт у безкоштовній камері. Це означає, що для приблизно десяти осіб у безкоштовній камері, вже в цьому місяці істотно поліпшаться умови, – пояснила Висоцька.

Бажаючих переселитися у нові апартаменти в Харківському ізоляторі поки що немає.

VIP-камери

8 травня в Україні запустили функціонування платних камер з поліпшеними умовами розміщення в СІЗО.

У Київському СІЗО запрацювали 4 камери: одна 2-місна, одна 3-місна та дві 4-місні. Вартість розміщення у Києві 2 тис. грн на добу, 8 тис. грн на тиждень та 12 тис. грн на місяць.

Забронювати камеру можна в порядку черги.