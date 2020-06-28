Отчет ООС с фронта: в бою погиб боец, трое ранены

27 июня на Донбассе зафиксировали 12 нарушений режим прекращения огня, погиб один украинский воин. Еще трое бойцов в госпитале с ранениями.

Оккупанты использовали запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 120 и 82 мм, сообщил пресс-центр штаба Объединенных сил.

Донецкое направление

— В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вблизи Верхнеторецкого и Широкино, а также дважды неподалеку Водяного противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

— По защитникам Авдеевки враг применил артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы.

— В районе Гранитного оккупанты использовали минометы 82-го калибра и ПТРК, у Марьинки — гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

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Луганское направление

— В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вблизи Светлодарска агрессор использовал станковые противотанковые гранатометы, а в районе Крымского — минометы 120-го калибра.

— У Орехово боевики пустили в ход СПГ, АГСы и крупнокалиберные пулеметы. Также вели обстрелы возле Новотошковского.

Подорвался украинский сапер

Неподалеку Марьинки при разминировании получил ранения украинский сапер. Он подорвался на неустановленном взрывном устройстве.

Вблизи Старогнатовка подорвались двое бойцов батальона Айдар. Один погиб, другой попал в больницу.

26 июня, оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня и провели обстрелы вблизи 7 населенных пунктов.