Зведення ООС з фронту: у бою загинув боєць, троє поранені

27 червня на Донбасі зафіксували 12 порушень режим припинення вогню, загинув один український воїн. Ще троє бійців у госпіталі з пораненнями.

Окупанти застосували заборонені Мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм, міномети 120 та 82 мм, повідомив пресцентр штабу Об’єднаних сил.

Донецький напрямок

– У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід поблизу Верхньоторецького та Широкиного, а також двічі неподалік Водяного противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

– По оборонцях Авдіївки ворог застосував артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти мм міномети, великокаліберні кулемети та ручні протитанкові гранатомети.

– У районі Гранітного окупанти використали міномети 82-го калібру та ПТРК, біля Мар’їнки – неодноразово відкривали вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

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Луганський напрямок

– У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ поблизу Світлодарська агресор використав станкові протитанкові гранатомети, а в районі Кримського – міномети 120-го калібру.

– Біля Оріхового бойовики пустили в хід СПГ, АГСи та великокаліберні кулемети. Також вели обстріли біля Новотошківського.

Підірвався український сапер

Неподалік Мар’їнки під час розмінування отримав поранення український сапер. Він підірвався на невстановленому вибуховому пристрої.

Поблизу Старогнатівки підірвались двоє бійців батальйону Айдар. Один загинув, інший потрапив до лікарні.

26 червня, окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню та провели обстріли поблизу 7 населених пунктів.