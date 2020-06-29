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Факты / Происшествия

В театре Хельсинки произошел взрыв

В городском театре Хельсинки в Финляндии в понедельник произошел взрыв.

По предварительной информации, один человек пострадал, его доставили в больницу. Насколько серьезно он травмирован, на данный момент неизвестно.

На место происшествия прибыли несколько машин полиции, спасательных служб и скорой помощи.

Полиция начала расследование, чтобы выяснить причину взрыва.

Администрация театра заявила, что взрыв, предварительно, связан с техническими работами.

В театре Хельсинки произошел взрыв

Фото: Roosa Broijer, Iltalehti.

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Неизвестные пытались поджечь Бундестаг

В ночь на понедельник неизвестные совершили попытку поджога в доме немецкого Бундестага, облив окно здания горючим веществом.

Для тушения пожара было вызвано 50 пожарных.

Злоумышленников не удалось задержать на месте преступления, полиция начала расследование.

Источник: Iltalehti

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