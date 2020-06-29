В театре Хельсинки произошел взрыв

В городском театре Хельсинки в Финляндии в понедельник произошел взрыв.
По предварительной информации, один человек пострадал, его доставили в больницу. Насколько серьезно он травмирован, на данный момент неизвестно.
На место происшествия прибыли несколько машин полиции, спасательных служб и скорой помощи.
Полиция начала расследование, чтобы выяснить причину взрыва.
Администрация театра заявила, что взрыв, предварительно, связан с техническими работами.
Фото: Roosa Broijer, Iltalehti.
Читайте: Объект ядерной программы — в Иране произошел взрыв на военной базе
Неизвестные пытались поджечь Бундестаг
В ночь на понедельник неизвестные совершили попытку поджога в доме немецкого Бундестага, облив окно здания горючим веществом.
Для тушения пожара было вызвано 50 пожарных.
Злоумышленников не удалось задержать на месте преступления, полиция начала расследование.
Источник: Iltalehti