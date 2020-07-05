Відео, на якому видно чоловіка, який начебто влаштував пожежу у Новій Каховці, підпаливши картиру, виклали в мережі.
За словами очевидців, він перебуває у поліцейському автомобілі, але нічого не говорить і не коментує. Мешканці запевняють, що він п’яний. Сам чоловік у своє виправдання лиш зауважив, що заснув.
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Букина 20. Подозреваемый в поджоге.
#Новая_Каховка
Опубліковано Новая Каховка Online Неділя, 5 липня 2020 р.
Пожежа у Новій Каховці в одній з п’ятиповерхівок спалахнула сьогодні, 5 липня. Загорілася квартира на горішньому поверсі.
За інформацією місцевих ЗМІ, підпалив квартиру чоловік після сварки з дружиною.
Людей евакуювали, жертв та постраждалих немає. У ДСНС повідомили, що загрози розповсюдження вогню на квартири також немає.
О 16.16 пожежу локалізували, відкритого вогню на місці події не фіксують.
Джерело: Нова Каховка Online
Фото: ДСНС