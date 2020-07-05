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Факти / Надзвичайні події

Пожежа в Новій Каховці: у мережі показали чоловіка, який начебто підпалив квартиру

Відео, на якому видно чоловіка, який начебто влаштував пожежу у Новій Каховці, підпаливши картиру, виклали в мережі.

За словами очевидців, він перебуває у поліцейському автомобілі, але нічого не говорить і не коментує. Мешканці запевняють, що він п’яний. Сам чоловік у своє виправдання лиш зауважив, що заснув.

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Букина 20. Подозреваемый в поджоге.
#Новая_Каховка

Опубліковано Новая Каховка Online Неділя, 5 липня 2020 р.

Пожежа у Новій Каховці в одній з п’ятиповерхівок спалахнула сьогодні, 5 липня. Загорілася квартира на горішньому поверсі.

За інформацією місцевих ЗМІ, підпалив квартиру чоловік після сварки з дружиною.

Людей евакуювали, жертв та постраждалих немає. У ДСНС повідомили, що загрози розповсюдження вогню на квартири також немає.

О 16.16 пожежу локалізували, відкритого вогню на місці події не фіксують.

Джерело: Нова Каховка Online

Фото: ДСНС

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