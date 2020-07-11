Загиблий – педофіл? Чому в Одеській області підлітки вбили і розчленували турка

У місті Білгород-Дністровський Одеської області 17-річні хлопець та дівчина вночі вдерлися до квартири 68-річного турка Хасана Їлдірімі. Підлітки забили до смерті чоловіка, а тіло розчленували та закопали.

Коли правоохоронці почали шукати вбивць, то опитували сусідів та знайомих. Виявилося, що чоловік найчастіше спілкувався з підлітками.

– Дівчатка. Чи водив дівчат? Як часто? Так, кожного дня. Останнім часом одна була, чорненька. Я її бачив тут кілька разів, – розповідає сусід Микита.

Інші сусіди розповіли, що дівчинка, якій років 15-16, приїздила на таксі. Турок розраховувався за неї і вони йшли до квартири.

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17-річна Еліс, яку підозрюють у вбивстві, розповіла, що вирішила помститися іноземцю через інтимні стосунки.

– Ми почали битися, після чого він знепритомнів. З часом ми зрозуміли, що він мертвий. Прийшли туди, аби позбавитися його. Зарізати, винести та закопати у сумках. Там 14 сміттєвих мішків, – розповіла підозрювана у вбивстві Еліс.

Сусіди перешіптуються, мовляв, збоченець отримав своє, бо був педофілом. Одна з дівчат розповіла, що він і її кликав до себе, але вона відмовилася і пішла геть.

Відомо, що 17-річні підлітки жили у квартирі, яку винаймали, поки їх батьки були на заробітках.

Підозрюваним може загрожувати довічне ув’язнення.

У місті Білгород-Дністровський Одеської області 17-річні хлопець та дівчина пробралися до квартири 68-річного громадянина Туреччини, вбили його, а потім розчленували.

Про зникнення іноземця, який орендував житло у Білгород-Дністровському, до поліції повідомив його племінник. Оглянувши квартиру чоловіка, правоохоронці побачили сліди крові.

Вони відпрацювали коло його спілкування і знайшли причетних до зникнення.