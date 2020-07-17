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Факты / Происшествия

В России сгорел рейсовый автобус из Донецка, в котором ехали 39 украинцев

В России попал в аварию автобус, который курсировал из Донецка в Санкт-Петербург. Он столкнулся с Газелью, в результате чего пострадали пять человек, трое из них — госпитализированы. Остальных разместили в гостинице.

ДТП произошло на 375-м километре трассы М-4 Дон в Елецком районе у населенного пункта Хмелинець.

В автобусе находилось 39 украинцев, в том числе ребенок. Транспорт сгорел.

Читайте: Можно ли было избежать смертельного ДТП под Киевом и что известно об аварии

  • ДТП в России: автобус из Донецка столкнулся с Газелью
  • ДТП в России: автобус из Донецка столкнулся с Газелью
  • ДТП в России: автобус из Донецка столкнулся с Газелью
  • ДТП в России: автобус из Донецка столкнулся с Газелью
В России сгорел рейсовый автобус из Донецка, в котором ехали 39 украинцев / 2 фотографии

ДТП на Старообуховской трассе

В ДТП на Старообуховской трассе в Киеве погибли четыре человека: двое взрослых, 8-летняя девочка и 10-летний мальчик.

Mercedes въехал в Mercedes Sprinter, а затем выехал на встречную полосу, где протаранил Hyundai, в котором находились пятеро пострадавших.

О водителе Mercedes, который спровоцировал аварию известно, что он был неоднократно судим, а авто находилось в розыске.

Источник: РИА Новости

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