ДТП у Росії: автобус з Донецька зіткнувся з Газеллю

У Росії потрапив в аварію автобус, який курсував із Донецька у Санкт-Петербург. Він зіткнувся із Газеллю, в результаті чого постраждало п’ять осіб, трьох з них – госпіталізували. Інших розмістили в готелі.
ДТП сталася на 375-му кілометрі траси М-4 Дон в Єлецькому районі біля населеного пункту Хмелінець.
В автобусі перебувало 39 українців, зокрема дитина. Транспорт згорів.
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ДТП на Старообухівській трасі
У ДТП на Старообухівській трасі під Києвом загинули четверо людей: двоє дорослих, 8-річна дівчинка та 10-річний хлопчик.
Mercedes в‘їхав у Mercedes Sprinter, а потім виїхав на зустрічну смугу, де протаранив Hyundai, в якому перебували п’ятеро постраждалих.
Про водія Mercedes, який спровокував відомо, що він був неодноразово судимий, а авто перебувало у розшуку.