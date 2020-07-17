ДТП у Росії: автобус з Донецька зіткнувся з Газеллю

У Росії потрапив в аварію автобус, який курсував із Донецька у Санкт-Петербург. Він зіткнувся із Газеллю, в результаті чого постраждало п’ять осіб, трьох з них – госпіталізували. Інших розмістили в готелі.

ДТП сталася на 375-му кілометрі траси М-4 Дон в Єлецькому районі біля населеного пункту Хмелінець.

В автобусі перебувало 39 українців, зокрема дитина. Транспорт згорів.

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У Росії згорів рейсовий автобус з Донецька, в якому їхали 39 українців / 2 фотографии

ДТП на Старообухівській трасі

У ДТП на Старообухівській трасі під Києвом загинули четверо людей: двоє дорослих, 8-річна дівчинка та 10-річний хлопчик.

Mercedes в‘їхав у Mercedes Sprinter, а потім виїхав на зустрічну смугу, де протаранив Hyundai, в якому перебували п’ятеро постраждалих.

Про водія Mercedes, який спровокував відомо, що він був неодноразово судимий, а авто перебувало у розшуку.