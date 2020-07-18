Вблизи села Сафьяны Измаильского района Одесской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли шесть человек, еще трое — госпитализированы.
— 18 июля в 07.46 в ГСЧС поступила информация, что произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли шесть человек и три человека госпитализированы, из них один ребенок 2018 года рождения, — рассказали в ГСЧС Одесской области.
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Тела погибших деблокировали бойцы ГСЧС.
ДТП на Старообуховской трассе в Киеве
В ДТП на Старообуховской трассе в Киеве погибли четыре человека: двое взрослых, 8-летняя девочка и 10-летний мальчик.
Mercedes въехал в Mercedes Sprinter, а затем выехал на встречную полосу, где протаранил Hyundai, в котором находились пятеро пострадавших.
О водителе Mercedes, который спровоцировал аварию известно, что он был неоднократно судим, а авто находилось в розыске.
Фото: Бессарабия INFORM, ГСЧС