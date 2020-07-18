Поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району Одеській області сталася смертельна ДТП, в результаті якої загинули шість людей, ще троє – госпіталізовані.
– 18 липня о 07.46 до ДСНС надійшла інформація, що сталося зіткнення двох легкових автомобілів, внаслідок чого загинуло шість осіб та три особи госпіталізовано, з них одна дитина 2018 року народження, – розповіли у ДСНС Одеської області.
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Тіла загиблих деблокували бійці ДСНС.
ДТП на Старообухівській трасі у Києві
У ДТП на Старообухівській трасі під Києвом загинули четверо людей: двоє дорослих, 8-річна дівчинка та 10-річний хлопчик.
Mercedes в‘їхав у Mercedes Sprinter, а потім виїхав на зустрічну смугу, де протаранив Hyundai, в якому перебували п’ятеро постраждалих.
Про водія Mercedes, який спровокував відомо, що він був неодноразово судимий, а авто перебувало у розшуку.
Фото: Бессарабия INFORM, ДСНС