Поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району Одеській області сталася смертельна ДТП, в результаті якої загинули шість людей, ще троє – госпіталізовані.

– 18 липня о 07.46 до ДСНС надійшла інформація, що сталося зіткнення двох легкових автомобілів, внаслідок чого загинуло шість осіб та три особи госпіталізовано, з них одна дитина 2018 року народження, – розповіли у ДСНС Одеської області.

Читайте: Пошкоджено всі внутрішні органи: на Тернопільщині п’яний водій збив дитину

Тіла загиблих деблокували бійці ДСНС.



















Автомобілі вщент розтрощені: у ДТП на Одещині загинули шестеро людей / 5 фотографий

ДТП на Старообухівській трасі у Києві

У ДТП на Старообухівській трасі під Києвом загинули четверо людей: двоє дорослих, 8-річна дівчинка та 10-річний хлопчик.

Mercedes в‘їхав у Mercedes Sprinter, а потім виїхав на зустрічну смугу, де протаранив Hyundai, в якому перебували п’ятеро постраждалих.

Про водія Mercedes, який спровокував відомо, що він був неодноразово судимий, а авто перебувало у розшуку.

Фото: Бессарабия INFORM, ДСНС